50 оманских риалов в арубанские флорины

Сконвертируйте OMR в AWG по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ƒ4,649 AWG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 OMR в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,65054,6505
Низкий4,64894,6485
В среднем4,64954,6494
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к AWG

За последние 30 дней максимальный курс OMR к AWG составил 4,6505, а минимальный — 4,6489. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6495. Изменение курса OMR к AWG в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к AWG составил 4,6505, а минимальный — 4,6485. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6494. Изменение курса OMR к AWG в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Арубанский флорин
1 OMR4,64893 AWG
5 OMR23,24465 AWG
10 OMR46,48930 AWG
20 OMR92,97860 AWG
50 OMR232,44650 AWG
100 OMR464,89300 AWG
250 OMR1 162,23250 AWG
500 OMR2 324,46500 AWG
1000 OMR4 648,93000 AWG
2000 OMR9 297,86000 AWG
5000 OMR23 244,65000 AWG
10000 OMR46 489,30000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Оманский риал
1 AWG0,21510 OMR
5 AWG1,07552 OMR
10 AWG2,15103 OMR
20 AWG4,30206 OMR
50 AWG10,75515 OMR
100 AWG21,51030 OMR
250 AWG53,77575 OMR
500 AWG107,55150 OMR
1000 AWG215,10300 OMR
2000 AWG430,20600 OMR
5000 AWG1 075,51500 OMR
10000 AWG2 151,03000 OMR