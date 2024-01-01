100 оманских риалов в ангольские кванзы

Сконвертируйте OMR в AOA по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Kz2 382 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к AOA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AOA
1 OMR в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 399,83002 496,7000
Низкий2 379,21002 305,8500
В среднем2 385,49532 398,6913
Изменение-0.24%2.21%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к AOA

За последние 30 дней максимальный курс OMR к AOA составил 2 399,8300, а минимальный — 2 379,2100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 385,4953. Изменение курса OMR к AOA в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к AOA составил 2 496,7000, а минимальный — 2 305,8500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 398,6913. Изменение курса OMR к AOA в процентном соотношении составило 2.21.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к AOA

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Ангольская кванза
1 OMR2 381,88000 AOA
5 OMR11 909,40000 AOA
10 OMR23 818,80000 AOA
20 OMR47 637,60000 AOA
50 OMR119 094,00000 AOA
100 OMR238 188,00000 AOA
250 OMR595 470,00000 AOA
500 OMR1 190 940,00000 AOA
1000 OMR2 381 880,00000 AOA
2000 OMR4 763 760,00000 AOA
5000 OMR11 909 400,00000 AOA
10000 OMR23 818 800,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Оманский риал
1 AOA0,00042 OMR
5 AOA0,00210 OMR
10 AOA0,00420 OMR
20 AOA0,00840 OMR
50 AOA0,02099 OMR
100 AOA0,04198 OMR
250 AOA0,10496 OMR
500 AOA0,20992 OMR
1000 AOA0,41984 OMR
2000 AOA0,83967 OMR
5000 AOA2,09918 OMR
10000 AOA4,19836 OMR