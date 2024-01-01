1 тысяча новозеландских долларов в казахстанские тенге

Сконвертируйте NZD в KZT по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ₸293,7 KZT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к KZT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 NZD в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий295,9450305,3220
Низкий290,5620286,5020
В среднем293,1514296,2680
Изменение-0.74%1.65%
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Соотношение 1 NZD к KZT

За последние 30 дней максимальный курс NZD к KZT составил 295,9450, а минимальный — 290,5620. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 293,1514. Изменение курса NZD к KZT в процентном соотношении составило -0.74.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к KZT составил 305,3220, а минимальный — 286,5020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 296,2680. Изменение курса NZD к KZT в процентном соотношении составило 1.65.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Казахстанский тенге
1 NZD293,70500 KZT
5 NZD1 468,52500 KZT
10 NZD2 937,05000 KZT
20 NZD5 874,10000 KZT
50 NZD14 685,25000 KZT
100 NZD29 370,50000 KZT
250 NZD73 426,25000 KZT
500 NZD146 852,50000 KZT
1000 NZD293 705,00000 KZT
2000 NZD587 410,00000 KZT
5000 NZD1 468 525,00000 KZT
10000 NZD2 937 050,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Новозеландский доллар
1 KZT0,00340 NZD
5 KZT0,01702 NZD
10 KZT0,03405 NZD
20 KZT0,06810 NZD
50 KZT0,17024 NZD
100 KZT0,34048 NZD
250 KZT0,85119 NZD
500 KZT1,70239 NZD
1000 KZT3,40477 NZD
2000 KZT6,80954 NZD
5000 KZT17,02385 NZD
10000 KZT34,04770 NZD