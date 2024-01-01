20 норвежских крон в брунейские доллары
Сконвертируйте NOK в BND по реальному обменному курсу
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|1 NOK в BND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1284
|0,1288
|Низкий
|0,1232
|0,1228
|В среднем
|0,1267
|0,1262
|Изменить
|-4.05%
|-0.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к BND
За последние 30 дней максимальный курс NOK к BND составил 0,1284, а минимальный — 0,1232. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1267. Изменение курса NOK к BND в процентном соотношении составило -4.05.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к BND составил 0,1288, а минимальный — 0,1228. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1262. Изменение курса NOK к BND в процентном соотношении составило -0.27.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в брунейские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Брунейский доллар / Норвежская крона
|1 BND
|8,11433 NOK
|5 BND
|40,57165 NOK
|10 BND
|81,14330 NOK
|20 BND
|162,28660 NOK
|50 BND
|405,71650 NOK
|100 BND
|811,43300 NOK
|250 BND
|2 028,58250 NOK
|500 BND
|4 057,16500 NOK
|1000 BND
|8 114,33000 NOK
|2000 BND
|16 228,66000 NOK
|5000 BND
|40 571,65000 NOK
|10000 BND
|81 143,30000 NOK