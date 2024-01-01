10 тысяч норвежских крон в азербайджанские манаты
Сконвертируйте NOK в AZN по реальному обменному курсу
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|1 NOK в AZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1612
|0,1626
|Низкий
|0,1556
|0,1529
|В среднем
|0,1594
|0,1586
|Изменить
|-3.44%
|0.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к AZN
За последние 30 дней максимальный курс NOK к AZN составил 0,1612, а минимальный — 0,1556. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1594. Изменение курса NOK к AZN в процентном соотношении составило -3.44.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к AZN составил 0,1626, а минимальный — 0,1529. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1586. Изменение курса NOK к AZN в процентном соотношении составило 0.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в азербайджанские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Азербайджанский манат / Норвежская крона
|1 AZN
|6,42497 NOK
|5 AZN
|32,12485 NOK
|10 AZN
|64,24970 NOK
|20 AZN
|128,49940 NOK
|50 AZN
|321,24850 NOK
|100 AZN
|642,49700 NOK
|250 AZN
|1 606,24250 NOK
|500 AZN
|3 212,48500 NOK
|1000 AZN
|6 424,97000 NOK
|2000 AZN
|12 849,94000 NOK
|5000 AZN
|32 124,85000 NOK
|10000 AZN
|64 249,70000 NOK