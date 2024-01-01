5 000 норвежских крон в азербайджанские манаты

Сконвертируйте NOK в AZN по реальному обменному курсу

5 000 nok
778,22 azn

kr1,000 NOK = man.0,1556 AZN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NOK в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16120,1626
Низкий0,15560,1529
В среднем0,15940,1586
Изменить-3.44%0.84%
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Соотношение 1 NOK к AZN

За последние 30 дней максимальный курс NOK к AZN составил 0,1612, а минимальный — 0,1556. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1594. Изменение курса NOK к AZN в процентном соотношении составило -3.44.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к AZN составил 0,1626, а минимальный — 0,1529. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1586. Изменение курса NOK к AZN в процентном соотношении составило 0.84.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

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NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Азербайджанский манат
1 NOK0,15564 AZN
5 NOK0,77822 AZN
10 NOK1,55643 AZN
20 NOK3,11286 AZN
50 NOK7,78215 AZN
100 NOK15,56430 AZN
250 NOK38,91075 AZN
500 NOK77,82150 AZN
1000 NOK155,64300 AZN
2000 NOK311,28600 AZN
5000 NOK778,21500 AZN
10000 NOK1 556,43000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Норвежская крона
1 AZN6,42497 NOK
5 AZN32,12485 NOK
10 AZN64,24970 NOK
20 AZN128,49940 NOK
50 AZN321,24850 NOK
100 AZN642,49700 NOK
250 AZN1 606,24250 NOK
500 AZN3 212,48500 NOK
1000 AZN6 424,97000 NOK
2000 AZN12 849,94000 NOK
5000 AZN32 124,85000 NOK
10000 AZN64 249,70000 NOK