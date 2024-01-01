100 нигерийских найр в шведские кроны
Сконвертируйте NGN в SEK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в SEK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0070
|0,0101
|Низкий
|0,0065
|0,0065
|В среднем
|0,0068
|0,0073
|Изменить
|-6.13%
|-34.97%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к SEK
За последние 30 дней максимальный курс NGN к SEK составил 0,0070, а минимальный — 0,0065. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0068. Изменение курса NGN к SEK в процентном соотношении составило -6.13.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к SEK составил 0,0101, а минимальный — 0,0065. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0073. Изменение курса NGN к SEK в процентном соотношении составило -34.97.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в шведские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Шведская крона / Нигерийская найра
|1 SEK
|151,54500 NGN
|5 SEK
|757,72500 NGN
|10 SEK
|1 515,45000 NGN
|20 SEK
|3 030,90000 NGN
|50 SEK
|7 577,25000 NGN
|100 SEK
|15 154,50000 NGN
|250 SEK
|37 886,25000 NGN
|500 SEK
|75 772,50000 NGN
|1000 SEK
|151 545,00000 NGN
|2000 SEK
|303 090,00000 NGN
|5000 SEK
|757 725,00000 NGN
|10000 SEK
|1 515 450,00000 NGN