1 нигерийская найра в шведские кроны

Сконвертируйте NGN в SEK по реальному обменному курсу

1 ngn
0,01 sek

₦1,000 NGN = kr0,006599 SEK

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00700,0101
Низкий0,00650,0065
В среднем0,00680,0073
Изменить-6.13%-34.97%
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Соотношение 1 NGN к SEK

За последние 30 дней максимальный курс NGN к SEK составил 0,0070, а минимальный — 0,0065. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0068. Изменение курса NGN к SEK в процентном соотношении составило -6.13.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к SEK составил 0,0101, а минимальный — 0,0065. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0073. Изменение курса NGN к SEK в процентном соотношении составило -34.97.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Шведская крона
1 NGN0,00660 SEK
5 NGN0,03299 SEK
10 NGN0,06599 SEK
20 NGN0,13197 SEK
50 NGN0,32993 SEK
100 NGN0,65987 SEK
250 NGN1,64967 SEK
500 NGN3,29934 SEK
1000 NGN6,59868 SEK
2000 NGN13,19736 SEK
5000 NGN32,99340 SEK
10000 NGN65,98680 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Нигерийская найра
1 SEK151,54500 NGN
5 SEK757,72500 NGN
10 SEK1 515,45000 NGN
20 SEK3 030,90000 NGN
50 SEK7 577,25000 NGN
100 SEK15 154,50000 NGN
250 SEK37 886,25000 NGN
500 SEK75 772,50000 NGN
1000 SEK151 545,00000 NGN
2000 SEK303 090,00000 NGN
5000 SEK757 725,00000 NGN
10000 SEK1 515 450,00000 NGN