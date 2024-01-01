1 тысяча нигерийских найр в кенийские шиллинги

Сконвертируйте NGN в KES по реальному обменному курсу

1 000 ngn
80 kes

₦1,000 NGN = Ksh0,07987 KES

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08600,1229
Низкий0,07990,0799
В среднем0,08330,0900
Изменить-7.16%-35.02%
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Соотношение 1 NGN к KES

За последние 30 дней максимальный курс NGN к KES составил 0,0860, а минимальный — 0,0799. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0833. Изменение курса NGN к KES в процентном соотношении составило -7.16.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к KES составил 0,1229, а минимальный — 0,0799. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0900. Изменение курса NGN к KES в процентном соотношении составило -35.02.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

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NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Кенийский шиллинг
1 NGN0,07987 KES
5 NGN0,39934 KES
10 NGN0,79868 KES
20 NGN1,59735 KES
50 NGN3,99338 KES
100 NGN7,98676 KES
250 NGN19,96690 KES
500 NGN39,93380 KES
1000 NGN79,86760 KES
2000 NGN159,73520 KES
5000 NGN399,33800 KES
10000 NGN798,67600 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Нигерийская найра
1 KES12,52070 NGN
5 KES62,60350 NGN
10 KES125,20700 NGN
20 KES250,41400 NGN
50 KES626,03500 NGN
100 KES1 252,07000 NGN
250 KES3 130,17500 NGN
500 KES6 260,35000 NGN
1000 KES12 520,70000 NGN
2000 KES25 041,40000 NGN
5000 KES62 603,50000 NGN
10000 KES125 207,00000 NGN