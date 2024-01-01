5 000 нигерийских найр в кенийские шиллинги
Сконвертируйте NGN в KES по реальному обменному курсу
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|1 NGN в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0860
|0,1229
|Низкий
|0,0799
|0,0799
|В среднем
|0,0833
|0,0900
|Изменить
|-7.16%
|-35.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к KES
За последние 30 дней максимальный курс NGN к KES составил 0,0860, а минимальный — 0,0799. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0833. Изменение курса NGN к KES в процентном соотношении составило -7.16.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к KES составил 0,1229, а минимальный — 0,0799. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0900. Изменение курса NGN к KES в процентном соотношении составило -35.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Кенийский шиллинг / Нигерийская найра
|1 KES
|12,52070 NGN
|5 KES
|62,60350 NGN
|10 KES
|125,20700 NGN
|20 KES
|250,41400 NGN
|50 KES
|626,03500 NGN
|100 KES
|1 252,07000 NGN
|250 KES
|3 130,17500 NGN
|500 KES
|6 260,35000 NGN
|1000 KES
|12 520,70000 NGN
|2000 KES
|25 041,40000 NGN
|5000 KES
|62 603,50000 NGN
|10000 KES
|125 207,00000 NGN