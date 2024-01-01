1 нигерийская найра в швейцарские франки

Сконвертируйте NGN в CHF по реальному обменному курсу

1 ngn
0,00 chf

₦1,000 NGN = SFr.0,0005494 CHF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00060,0008
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00060,0006
Изменить-7.97%-35.06%
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Соотношение 1 NGN к CHF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к CHF составил 0,0006, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса NGN к CHF в процентном соотношении составило -7.97.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к CHF составил 0,0008, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса NGN к CHF в процентном соотношении составило -35.06.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Швейцарский франк
1 NGN0,00055 CHF
5 NGN0,00275 CHF
10 NGN0,00549 CHF
20 NGN0,01099 CHF
50 NGN0,02747 CHF
100 NGN0,05494 CHF
250 NGN0,13736 CHF
500 NGN0,27472 CHF
1000 NGN0,54945 CHF
2000 NGN1,09889 CHF
5000 NGN2,74724 CHF
10000 NGN5,49447 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Нигерийская найра
1 CHF1 820,01000 NGN
5 CHF9 100,05000 NGN
10 CHF18 200,10000 NGN
20 CHF36 400,20000 NGN
50 CHF91 000,50000 NGN
100 CHF182 001,00000 NGN
250 CHF455 002,50000 NGN
500 CHF910 005,00000 NGN
1000 CHF1 820 010,00000 NGN
2000 CHF3 640 020,00000 NGN
5000 CHF9 100 050,00000 NGN
10000 CHF18 200 100,00000 NGN