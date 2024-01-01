5 мозамбикских метикалов в новозеландские доллары

Сконвертируйте MZN в NZD по реальному обменному курсу

5 mzn
0,13 nzd

MT1,000 MZN = $0,02607 NZD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02610,0266
Низкий0,02550,0253
В среднем0,02570,0258
Изменить1.55%-1.64%
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Соотношение 1 MZN к NZD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к NZD составил 0,0261, а минимальный — 0,0255. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0257. Изменение курса MZN к NZD в процентном соотношении составило 1.55.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к NZD составил 0,0266, а минимальный — 0,0253. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0258. Изменение курса MZN к NZD в процентном соотношении составило -1.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Новозеландский доллар
1 MZN0,02607 NZD
5 MZN0,13037 NZD
10 MZN0,26075 NZD
20 MZN0,52150 NZD
50 MZN1,30375 NZD
100 MZN2,60749 NZD
250 MZN6,51873 NZD
500 MZN13,03745 NZD
1000 MZN26,07490 NZD
2000 MZN52,14980 NZD
5000 MZN130,37450 NZD
10000 MZN260,74900 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Мозамбикский метикал
1 NZD38,35110 MZN
5 NZD191,75550 MZN
10 NZD383,51100 MZN
20 NZD767,02200 MZN
50 NZD1 917,55500 MZN
100 NZD3 835,11000 MZN
250 NZD9 587,77500 MZN
500 NZD19 175,55000 MZN
1000 NZD38 351,10000 MZN
2000 NZD76 702,20000 MZN
5000 NZD191 755,50000 MZN
10000 NZD383 511,00000 MZN