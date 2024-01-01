1 мозамбикский метикал в новозеландские доллары
Сконвертируйте MZN в NZD по реальному обменному курсу
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|1 MZN в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0261
|0,0266
|Низкий
|0,0255
|0,0253
|В среднем
|0,0257
|0,0258
|Изменить
|1.55%
|-1.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к NZD
За последние 30 дней максимальный курс MZN к NZD составил 0,0261, а минимальный — 0,0255. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0257. Изменение курса MZN к NZD в процентном соотношении составило 1.55.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к NZD составил 0,0266, а минимальный — 0,0253. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0258. Изменение курса MZN к NZD в процентном соотношении составило -1.64.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Мозамбикский метикал
|1 NZD
|38,35110 MZN
|5 NZD
|191,75550 MZN
|10 NZD
|383,51100 MZN
|20 NZD
|767,02200 MZN
|50 NZD
|1 917,55500 MZN
|100 NZD
|3 835,11000 MZN
|250 NZD
|9 587,77500 MZN
|500 NZD
|19 175,55000 MZN
|1000 NZD
|38 351,10000 MZN
|2000 NZD
|76 702,20000 MZN
|5000 NZD
|191 755,50000 MZN
|10000 NZD
|383 511,00000 MZN