250 малазийских ринггитов в уругвайские песо
Сконвертируйте MYR в UYU по реальному обменному курсу
Loading
|1 MYR в UYU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8,6318
|8,6318
|Низкий
|8,3423
|8,0004
|В среднем
|8,4976
|8,2929
|Изменить
|2.86%
|7.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к UYU
За последние 30 дней максимальный курс MYR к UYU составил 8,6318, а минимальный — 8,3423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,4976. Изменение курса MYR к UYU в процентном соотношении составило 2.86.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к UYU составил 8,6318, а минимальный — 8,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,2929. Изменение курса MYR к UYU в процентном соотношении составило 7.02.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в уругвайские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Уругвайское песо
|1 MYR
|8,61947 UYU
|5 MYR
|43,09735 UYU
|10 MYR
|86,19470 UYU
|20 MYR
|172,38940 UYU
|50 MYR
|430,97350 UYU
|100 MYR
|861,94700 UYU
|250 MYR
|2 154,86750 UYU
|500 MYR
|4 309,73500 UYU
|1000 MYR
|8 619,47000 UYU
|2000 MYR
|17 238,94000 UYU
|5000 MYR
|43 097,35000 UYU
|10000 MYR
|86 194,70000 UYU