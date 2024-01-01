История обменного курса малазийский ринггит–уругвайские песо

Обменный курс малазийский ринггит/уругвайские песо сейчас составляет 8,619, отражая изменение в размере 0.183% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.381% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/уругвайские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8,632, и минимумом, равным 8,563, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.348% увеличение стоимости.