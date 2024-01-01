5 000 уругвайских песо в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте UYU в MYR по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = RM0,1046 MYR

Среднерыночный курс в 09:15
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к MYR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MYR
1 UYU в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10620,1104
Низкий0,10320,0984
В среднем0,10450,1048
Изменение1.20%-4.92%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к MYR

За последние 30 дней максимальный курс UYU к MYR составил 0,1062, а минимальный — 0,1032. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1045. Изменение курса UYU к MYR в процентном соотношении составило 1.20.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к MYR составил 0,1104, а минимальный — 0,0984. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1048. Изменение курса UYU к MYR в процентном соотношении составило -4.92.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к MYR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06890,1621,4881,6240,93921,666
1 GBP1,20711,289108,8021,7961,961,13326,145
1 USD0,9360,776184,3851,3931,520,87920,278
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Малайзийский ринггит
1 UYU0,10458 MYR
5 UYU0,52288 MYR
10 UYU1,04576 MYR
20 UYU2,09152 MYR
50 UYU5,22880 MYR
100 UYU10,45760 MYR
250 UYU26,14400 MYR
500 UYU52,28800 MYR
1000 UYU104,57600 MYR
2000 UYU209,15200 MYR
5000 UYU522,88000 MYR
10000 UYU1 045,76000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Уругвайское песо
1 MYR9,56241 UYU
5 MYR47,81205 UYU
10 MYR95,62410 UYU
20 MYR191,24820 UYU
50 MYR478,12050 UYU
100 MYR956,24100 UYU
250 MYR2 390,60250 UYU
500 MYR4 781,20500 UYU
1000 MYR9 562,41000 UYU
2000 MYR19 124,82000 UYU
5000 MYR47 812,05000 UYU
10000 MYR95 624,10000 UYU