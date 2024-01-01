10 малазийских ринггитов в малагасийские ариари
Сконвертируйте MYR в MGA по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MYR в MGA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|962,2400
|962,2400
|Низкий
|946,4630
|914,0980
|В среднем
|952,7749
|944,0275
|Изменить
|0.57%
|4.92%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к MGA
За последние 30 дней максимальный курс MYR к MGA составил 962,2400, а минимальный — 946,4630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 952,7749. Изменение курса MYR к MGA в процентном соотношении составило 0.57.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к MGA составил 962,2400, а минимальный — 914,0980. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 944,0275. Изменение курса MYR к MGA в процентном соотношении составило 4.92.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в малагасийские ариари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Малагасийский ариари
|1 MYR
|959,09900 MGA
|5 MYR
|4 795,49500 MGA
|10 MYR
|9 590,99000 MGA
|20 MYR
|19 181,98000 MGA
|50 MYR
|47 954,95000 MGA
|100 MYR
|95 909,90000 MGA
|250 MYR
|239 774,75000 MGA
|500 MYR
|479 549,50000 MGA
|1000 MYR
|959 099,00000 MGA
|2000 MYR
|1 918 198,00000 MGA
|5000 MYR
|4 795 495,00000 MGA
|10000 MYR
|9 590 990,00000 MGA