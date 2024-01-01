История обменного курса малазийский ринггит–малагасийские ариари

Обменный курс малазийский ринггит/малагасийские ариари сейчас составляет 959,099, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.197% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 962,240, и минимумом, равным 955,581, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.234% увеличение стоимости.