1 тысяча малазийских ринггитов в кувейтские динары

Сконвертируйте MYR в KWD по реальному обменному курсу

1 000 myr
65,304 kwd

RM1,000 MYR = ك0,06530 KWD

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06550,0656
Низкий0,06500,0644
В среднем0,06520,0651
Изменить0.30%1.30%
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Соотношение 1 MYR к KWD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к KWD составил 0,0655, а минимальный — 0,0650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0652. Изменение курса MYR к KWD в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к KWD составил 0,0656, а минимальный — 0,0644. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0651. Изменение курса MYR к KWD в процентном соотношении составило 1.30.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Кувейтский динар
1 MYR0,06530 KWD
5 MYR0,32652 KWD
10 MYR0,65304 KWD
20 MYR1,30609 KWD
50 MYR3,26522 KWD
100 MYR6,53043 KWD
250 MYR16,32608 KWD
500 MYR32,65215 KWD
1000 MYR65,30430 KWD
2000 MYR130,60860 KWD
5000 MYR326,52150 KWD
10000 MYR653,04300 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Малайзийский ринггит
1 KWD15,31290 MYR
5 KWD76,56450 MYR
10 KWD153,12900 MYR
20 KWD306,25800 MYR
50 KWD765,64500 MYR
100 KWD1 531,29000 MYR
250 KWD3 828,22500 MYR
500 KWD7 656,45000 MYR
1000 KWD15 312,90000 MYR
2000 KWD30 625,80000 MYR
5000 KWD76 564,50000 MYR
10000 KWD153 129,00000 MYR