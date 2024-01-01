1 тысяча малазийских ринггитов в киргизские сомы

Сконвертируйте MYR в KGS по реальному обменному курсу

1 000 myr
18 119 kgs

RM1,000 MYR = Лв18,12 KGS

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,477618,8660
Низкий18,119018,1190
В среднем18,332118,5605
Изменить-1.94%-2.80%
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Соотношение 1 MYR к KGS

За последние 30 дней максимальный курс MYR к KGS составил 18,4776, а минимальный — 18,1190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,3321. Изменение курса MYR к KGS в процентном соотношении составило -1.94.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к KGS составил 18,8660, а минимальный — 18,1190. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,5605. Изменение курса MYR к KGS в процентном соотношении составило -2.80.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Киргизский сом
1 MYR18,11900 KGS
5 MYR90,59500 KGS
10 MYR181,19000 KGS
20 MYR362,38000 KGS
50 MYR905,95000 KGS
100 MYR1 811,90000 KGS
250 MYR4 529,75000 KGS
500 MYR9 059,50000 KGS
1000 MYR18 119,00000 KGS
2000 MYR36 238,00000 KGS
5000 MYR90 595,00000 KGS
10000 MYR181 190,00000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Малайзийский ринггит
1 KGS0,05519 MYR
5 KGS0,27595 MYR
10 KGS0,55191 MYR
20 KGS1,10381 MYR
50 KGS2,75954 MYR
100 KGS5,51907 MYR
250 KGS13,79768 MYR
500 KGS27,59535 MYR
1000 KGS55,19070 MYR
2000 KGS110,38140 MYR
5000 KGS275,95350 MYR
10000 KGS551,90700 MYR