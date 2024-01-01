История обменного курса малазийский ринггит–киргизские сомы

Обменный курс малазийский ринггит/киргизские сомы сейчас составляет 18,119, отражая изменение в размере -0.817% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.150% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/киргизские сомы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 18,363, и минимумом, равным 18,119, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.875% уменьшение стоимости.