500 малазийских ринггитов в ямайские доллары

Сконвертируйте MYR в JMD по реальному обменному курсу

500 myr
16 677,45 jmd

RM1,000 MYR = J$33,35 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MYR в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий33,514033,5140
Низкий32,980132,3364
В среднем33,190433,0409
Изменить0.88%3.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к JMD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к JMD составил 33,5140, а минимальный — 32,9801. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33,1904. Изменение курса MYR к JMD в процентном соотношении составило 0.88.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к JMD составил 33,5140, а минимальный — 32,3364. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 33,0409. Изменение курса MYR к JMD в процентном соотношении составило 3.15.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Ямайский доллар
1 MYR33,35490 JMD
5 MYR166,77450 JMD
10 MYR333,54900 JMD
20 MYR667,09800 JMD
50 MYR1 667,74500 JMD
100 MYR3 335,49000 JMD
250 MYR8 338,72500 JMD
500 MYR16 677,45000 JMD
1000 MYR33 354,90000 JMD
2000 MYR66 709,80000 JMD
5000 MYR166 774,50000 JMD
10000 MYR333 549,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Малайзийский ринггит
1 JMD0,02998 MYR
5 JMD0,14990 MYR
10 JMD0,29981 MYR
20 JMD0,59961 MYR
50 JMD1,49903 MYR
100 JMD2,99806 MYR
250 JMD7,49515 MYR
500 JMD14,99030 MYR
1000 JMD29,98060 MYR
2000 JMD59,96120 MYR
5000 JMD149,90300 MYR
10000 JMD299,80600 MYR