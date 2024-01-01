История обменного курса малазийский ринггит–ямайские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/ямайские доллары сейчас составляет 33,355, отражая изменение в размере 0.132% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/ямайские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 33,537, и минимумом, равным 33,297, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.270% уменьшение стоимости.