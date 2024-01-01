1 малазийский ринггит в ямайские доллары
Сконвертируйте MYR в JMD по реальному обменному курсу
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|1 MYR в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|33,5140
|33,5140
|Низкий
|32,9801
|32,3364
|В среднем
|33,1904
|33,0409
|Изменить
|0.88%
|3.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к JMD
За последние 30 дней максимальный курс MYR к JMD составил 33,5140, а минимальный — 32,9801. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33,1904. Изменение курса MYR к JMD в процентном соотношении составило 0.88.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к JMD составил 33,5140, а минимальный — 32,3364. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 33,0409. Изменение курса MYR к JMD в процентном соотношении составило 3.15.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Ямайский доллар
|1 MYR
|33,35490 JMD
|5 MYR
|166,77450 JMD
|10 MYR
|333,54900 JMD
|20 MYR
|667,09800 JMD
|50 MYR
|1 667,74500 JMD
|100 MYR
|3 335,49000 JMD
|250 MYR
|8 338,72500 JMD
|500 MYR
|16 677,45000 JMD
|1000 MYR
|33 354,90000 JMD
|2000 MYR
|66 709,80000 JMD
|5000 MYR
|166 774,50000 JMD
|10000 MYR
|333 549,00000 JMD