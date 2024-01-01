250 мексиканских песо в сингапурские доллары

Сконвертируйте MXN в SGD по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = S$0,06568 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 MXN в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06770,0709
Низкий0,06520,0649
В среднем0,06620,0668
Изменение-2.16%-6.63%
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Соотношение 1 MXN к SGD

За последние 30 дней максимальный курс MXN к SGD составил 0,0677, а минимальный — 0,0652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0662. Изменение курса MXN к SGD в процентном соотношении составило -2.16.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к SGD составил 0,0709, а минимальный — 0,0649. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0668. Изменение курса MXN к SGD в процентном соотношении составило -6.63.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Сингапурский доллар
1 MXN0,06568 SGD
5 MXN0,32840 SGD
10 MXN0,65680 SGD
20 MXN1,31359 SGD
50 MXN3,28398 SGD
100 MXN6,56796 SGD
250 MXN16,41990 SGD
500 MXN32,83980 SGD
1000 MXN65,67960 SGD
2000 MXN131,35920 SGD
5000 MXN328,39800 SGD
10000 MXN656,79600 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Мексиканское песо
1 SGD15,22540 MXN
5 SGD76,12700 MXN
10 SGD152,25400 MXN
20 SGD304,50800 MXN
50 SGD761,27000 MXN
100 SGD1 522,54000 MXN
250 SGD3 806,35000 MXN
500 SGD7 612,70000 MXN
1000 SGD15 225,40000 MXN
2000 SGD30 450,80000 MXN
5000 SGD76 127,00000 MXN
10000 SGD152 254,00000 MXN