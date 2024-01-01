1 тысяча мексиканских песо в сингапурские доллары
Сконвертируйте MXN в SGD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к SGD
1 MXN = 0,06568 SGD
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|1 MXN в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0677
|0,0709
|Низкий
|0,0652
|0,0649
|В среднем
|0,0662
|0,0668
|Изменение
|-2.16%
|-6.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к SGD
За последние 30 дней максимальный курс MXN к SGD составил 0,0677, а минимальный — 0,0652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0662. Изменение курса MXN к SGD в процентном соотношении составило -2.16.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к SGD составил 0,0709, а минимальный — 0,0649. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0668. Изменение курса MXN к SGD в процентном соотношении составило -6.63.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Мексиканское песо
|1 SGD
|15,22540 MXN
|5 SGD
|76,12700 MXN
|10 SGD
|152,25400 MXN
|20 SGD
|304,50800 MXN
|50 SGD
|761,27000 MXN
|100 SGD
|1 522,54000 MXN
|250 SGD
|3 806,35000 MXN
|500 SGD
|7 612,70000 MXN
|1000 SGD
|15 225,40000 MXN
|2000 SGD
|30 450,80000 MXN
|5000 SGD
|76 127,00000 MXN
|10000 SGD
|152 254,00000 MXN