500 мексиканских песо в румынские леи

Сконвертируйте MXN в RON по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = L0,2300 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 MXN в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23600,2431
Низкий0,22580,2244
В среднем0,23060,2312
Изменение-1.66%-5.03%
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Соотношение 1 MXN к RON

За последние 30 дней максимальный курс MXN к RON составил 0,2360, а минимальный — 0,2258. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2306. Изменение курса MXN к RON в процентном соотношении составило -1.66.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к RON составил 0,2431, а минимальный — 0,2244. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2312. Изменение курса MXN к RON в процентном соотношении составило -5.03.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Румынский лей
1 MXN0,23004 RON
5 MXN1,15022 RON
10 MXN2,30044 RON
20 MXN4,60088 RON
50 MXN11,50220 RON
100 MXN23,00440 RON
250 MXN57,51100 RON
500 MXN115,02200 RON
1000 MXN230,04400 RON
2000 MXN460,08800 RON
5000 MXN1 150,22000 RON
10000 MXN2 300,44000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Мексиканское песо
1 RON4,34700 MXN
5 RON21,73500 MXN
10 RON43,47000 MXN
20 RON86,94000 MXN
50 RON217,35000 MXN
100 RON434,70000 MXN
250 RON1 086,75000 MXN
500 RON2 173,50000 MXN
1000 RON4 347,00000 MXN
2000 RON8 694,00000 MXN
5000 RON21 735,00000 MXN
10000 RON43 470,00000 MXN