История обменного курса малавийская квача–суринамские доллары

Обменный курс малавийская квача/суринамские доллары сейчас составляет 0,017, отражая изменение в размере 0.373% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.261% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/суринамские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,017, и минимумом, равным 0,017, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.086% увеличение стоимости.