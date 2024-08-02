马拉维克瓦查 至苏里南元 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至苏里南元 的汇率目前为 0.017，较昨日变动 -0.224%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.042%。

过去一周，马拉维克瓦查 至苏里南元 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.017 和 02-08-2024 的最低点 0.017 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.596%。