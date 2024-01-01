История обменного курса малавийская квача–сьерра-леонские леоне

Обменный курс малавийская квача/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 13,037, отражая изменение в размере 0.313% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.468% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 13,093, и минимумом, равным 12,976, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.617% увеличение стоимости.