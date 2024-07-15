История обменного курса малавийская квача–российские рубли

Обменный курс малавийская квача/российские рубли сейчас составляет 0,051, отражая изменение в размере 0.317% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.425% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,051, и минимумом, равным 0,050, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.610% увеличение стоимости.