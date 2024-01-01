История обменного курса малавийская квача–парагвайские гуарани

Обменный курс малавийская квача/парагвайские гуарани сейчас составляет 4,380, отражая изменение в размере 0.441% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.753% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 4,380, и минимумом, равным 4,348, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.458% уменьшение стоимости.