История обменного курса малавийская квача–мальдивские руфии

Обменный курс малавийская квача/мальдивские руфии сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере 0.383% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.240% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,009, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.458% уменьшение стоимости.