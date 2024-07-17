История обменного курса мальдивская руфия–малавийские квачи

Обменный курс мальдивская руфия/малавийские квачи сейчас составляет 113,600, отражая изменение в размере -0.382% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.240% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 114,201, и минимумом, равным 113,510, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.460% увеличение стоимости.