История обменного курса малавийская квача–молдавские леи

Обменный курс малавийская квача/молдавские леи сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере -0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.016% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/молдавские леи колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.560% увеличение стоимости.