История обменного курса малавийская квача–казахстанские тенге

Обменный курс малавийская квача/казахстанские тенге сейчас составляет 0,276, отражая изменение в размере 0.035% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.882% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,277, и минимумом, равным 0,272, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.457% уменьшение стоимости.