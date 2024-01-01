История обменного курса малавийская квача–киргизские сомы

Обменный курс малавийская квача/киргизские сомы сейчас составляет 0,049, отражая изменение в размере -0.560% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/киргизские сомы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,050, и минимумом, равным 0,049, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.732% уменьшение стоимости.