История обменного курса киргизский сом–малавийские квачи

Обменный курс киргизских сома/малавийские квачи сейчас составляет 20,125, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.242% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/малавийские квачи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 20,417, и минимумом, равным 20,125, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.769%.