История обменного курса малавийская квача–новые израильские шекели

Обменный курс малавийская квача/новые израильские шекели сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.739% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.530% уменьшение стоимости.