История обменного курса малавийская квача–венгерские форинты

Обменный курс малавийская квача/венгерские форинты сейчас составляет 0,208, отражая изменение в размере 0.292% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.280% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/венгерские форинты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,209, и минимумом, равным 0,206, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.465% уменьшение стоимости.