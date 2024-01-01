История обменного курса венгерский форинт–малавийские квачи

Обменный курс венгерский форинт/малавийские квачи сейчас составляет 4,822, отражая изменение в размере -0.647% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.993% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,855, и минимумом, равным 4,774, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.467% увеличение стоимости.