История обменного курса малавийская квача–эфиопские быры

Обменный курс малавийская квача/эфиопские быры сейчас составляет 0,033, отражая изменение в размере 0.314% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/эфиопские быры колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,033, и минимумом, равным 0,033, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.458% уменьшение стоимости.