История обменного курса эфиопский быр–малавийские квачи

Обменный курс эфиопских быра/малавийские квачи сейчас составляет 14,192, отражая изменение в размере -0.783% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.868% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/малавийские квачи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 14,426, и минимумом, равным 14,133, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.349%.