埃塞俄比亞比爾兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌馬拉威克瓦查的匯率目前為29.943，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.082%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在24-07-2024高見30.065，並在22-07-2024低見29.890。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.521%。