История обменного курса малавийская квача–египетские фунты

Обменный курс малавийская квача/египетские фунты сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.337% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.954% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/египетские фунты колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.429% уменьшение стоимости.