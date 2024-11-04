История обменного курса египетский фунт–малавийские квачи

Обменный курс египетских фунта/малавийские квачи сейчас составляет 35,176, отражая изменение в размере -0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.506% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/малавийские квачи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 35,566, и минимумом, равным 35,118, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.815%.