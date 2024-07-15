История обменного курса малавийская квача–доминиканские песо

Обменный курс малавийская квача/доминиканские песо сейчас составляет 0,034, отражая изменение в размере 0.238% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/доминиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,034, и минимумом, равным 0,034, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.488% уменьшение стоимости.