История обменного курса доминиканское песо–малавийские квачи

Обменный курс доминиканских песо/малавийские квачи сейчас составляет 28,798, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/малавийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 28,891, и минимумом, равным 28,710, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.551%.