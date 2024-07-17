малавийская квача багамские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса малавийская квача багамские доллары. Это сводная страница малавийская квача (MWK) багамские доллары (BSD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MWK и BSD за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
История обменного курса малавийская квача–багамские доллары
Обменный курс малавийская квача/багамские доллары сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере 0.317% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.405% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/багамские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.458% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малавийских квачей в багамские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MWK из выпадающего списка для исходной валюты и BSD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MWK в BSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.