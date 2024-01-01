История обменного курса багамский доллар–малавийские квачи

Обменный курс багамский доллар/малавийские квачи сейчас составляет 1 730,990, отражая изменение в размере 0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.260% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/малавийские квачи колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 1 735,500, и минимумом, равным 1 727,010, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.460% увеличение стоимости.